Erzurum 29 Ağustos Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ağustos 2025 Cuma günü Erzurum'da hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden 11 km/saat hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C olacak. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C olacak. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 14 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %55 arasında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektirir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması için dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.