HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 29 Ağustos Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Erzurum 29 Ağustos Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ağustos 2025 Cuma günü Erzurum'da hava durumu, parlak güneş ışığı altında sıcak ve kuru olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden 11 km/saat hızla esecek. Nem oranı %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C olacak. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C olacak. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 14 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %55 arasında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektirir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması için dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metroda arıza! İşe gidenler yolda kaldıMetroda arıza! İşe gidenler yolda kaldı
Tuncay Meriç’in katili yakalandı! Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.