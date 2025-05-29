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Erzurum 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 17°C civarında, gece ise 5°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Mayıs ayı için tipik değerleridir.

30 Mayıs Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 5°C civarında gerçekleşecek. 31 Mayıs Cumartesi günü de hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise yine 5°C civarında olacak. 1 Haziran Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında seyreder.

Erzurum’un iklimi yüksek rakımı nedeniyle serin ve kuru bir özelliğe sahiptir. Mayıs ayında ortalama sıcaklık 8.8°C, yağış miktarı ise 109 mm’dir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Hava koşullarına bağlı olarak ani değişiklikler yaşanabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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