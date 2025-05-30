Erzurum 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 5°C olacak. Hava genellikle açık olacak.

31 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 5°C olacak. Hava açık kalacak.

1 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 5°C olacak. Bu gün hava yağmurlu olacak.

2 Haziran Pazartesi günü de gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 5°C bekleniyor. Hava bu günde yağmurlu olacak.

Erzurum'un iklimi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında değişkenlik gösterebilir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 14°C ile 19°C arasında değişir. Geceleri ise sıcaklık 3°C ile 7°C arasında seyreder. Yağış miktarı yıllık ortalama 71 mm civarındadır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun kıyafet ve ekipmanları yanınızda bulundurun. Ani hava değişimlerine karşı hazırlık yapmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol edin.