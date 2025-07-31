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Erzurum 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Erzurum 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli. Tarih 31 Temmuz 2025, Perşembe. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 14°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %59 seviyelerinde olacak. Yağış ihtimali düşüktür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 1 Ağustos Cuma günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 32°C civarına yükselecek. 2 Ağustos Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C civarında olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava ve 29°C sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Sıcak günlerde dışarı çıkarken bol su içmeye özen gösterilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Gerekli durumlarda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olunması ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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