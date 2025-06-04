Erzurum 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü kısa süreli sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 2°C civarında olacak. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 13.6°C, gece sıcaklığı ise 7.5°C olarak kaydediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmekte. 5 Haziran Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C'ye ulaşacak. 6 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C civarında seyredecek. 7 Haziran Cumartesi günü ise hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C'ye çıkacak. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Gündüz ortalama sıcaklık 17°C, gece ortalama sıcaklık ise 10.4°C'dir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem arz eder. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle vücut ısısını dengelemek için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak sağlığınız açısından önemlidir.