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Erzurum 5 Mayıs Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Erzurum'da hava durumu sabah saatlerinde bulutlu olacak.

Erzurum 5 Mayıs Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde bulutlu. Sıcaklık 5°C civarında olacak. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 15.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

6 Mayıs Salı günü hava daha sakin geçecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 0°C arasında değişecek. 7 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 3°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 5 Mayıs'taki yoğun yağışlar, 6 Mayıs'ta yerini sakin bir havaya bırakacak. 7 Mayıs'ta hafif yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak için, 5 Mayıs'ta dışarı çıkarken su geçirmez bir mont ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. 6 Mayıs'ta güneşli havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. 7 Mayıs'ta hafif yağışlara karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var.

Erzurum'un Mayıs ayındaki hava durumu genellikle serin ve yağışlıdır. Ortalama yüksek sıcaklıklar 16°C civarındayken, düşük sıcaklıklar 4°C civarındadır. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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