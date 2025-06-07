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Erzurum 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 7 Haziran Cumartesi hava durumu sıcak olacak.

Erzurum 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Güneş ışığı bol. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükseliyor. Gündüz hava sıcaklığı 23°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C civarında seyredecek. Bu değerler, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıklarıyla uyumlu. Haziran ayında Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 19.5°C, gece sıcaklığı ise 7.5°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 8 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıkları 23°C civarında kalacak. Hafif yağmurlar görülebilir. 9 Haziran Pazartesi günü, sıcaklıklar 25°C'ye kadar yükselecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 10 Haziran Salı günü ise hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 6°C olarak öngörülmektedir.

Bu hava koşulları, Erzurum'un Haziran ayındaki iklim özellikleri ile paralellik göstermektedir. Haziran ayında Erzurum'da ortalama 9 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparak, Erzurum'un Haziran ayının tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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