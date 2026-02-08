Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

A.T'nin kullandığı otomobil, Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki A.O. idaresindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır