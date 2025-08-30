HABER

Erzurum'da 82 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Erzurum’da yalnız yaşayan 82 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Kiremitlik Sokak’taki bir binada yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Gül'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

