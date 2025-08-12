HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1'i bekçi 2 kişi yaralandı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgaya müdahale etmek isteyen bekçiyle beraber 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1'i bekçi 2 kişi yaralandı

Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir bekçi ise elinden yaralandı.

Erzurum da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 i bekçi 2 kişi yaralandı 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri yaralıları, kentteki hastanelere kaldırdı.

Erzurum da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 i bekçi 2 kişi yaralandı 2
Yaralılardan A.Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı E.Y'nin durumunun ağır, bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri mahallede önlem alarak, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı işlemleri başlattı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de alevlerle mücadele! Yazlıklar da yandıEdirne'de alevlerle mücadele! Yazlıklar da yandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma'ya yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma'ya yeni atamalar

Anahtar Kelimeler:
Erzurum kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de korkunç görüntüler! Yüzlerce kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Yüzlerce kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

Trump acil durum ilan etti: Ulusal Muhafızlar Washington'da konuşlandırılacak!

Trump acil durum ilan etti: Ulusal Muhafızlar Washington'da konuşlandırılacak!

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de korkutan görüntü!

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de korkutan görüntü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.