Erzurum’da bir kişi baltayla ağır şekilde yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi baltayla ağır yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı binada inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda Muzaffer Ç. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Muzaffer Ç. baltayla ağır şekilde yaralandı.

AĞIR YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı binada inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Erzurum
