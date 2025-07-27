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Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

Erzurum'da çöp kamyonunun çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Erzurum'da çöp kamyonunun çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta dün 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım'ın üzerinden geçerek ölümüne neden olan Kadir Uğurlu'nun (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uğurlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta dün Uğurlu'nun kullandığı Palandöken Belediyesine ait çöp kamyonu Eyüp Yıldırım'a çarpmış, küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Sürücü Uğurlu ise olay sonrası bölgeden uzaklaşıp karakola teslim olmuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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