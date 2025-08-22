HABER

Erzurum'da düğünde üzen olay: Halay başı kalp krizi geçirdi!

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen bir düğünde halay çeken Yaşar Yarar, kalp krizi geçirdi. O anlar düğüne katılanlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Oltu'nun Dağdibi Mahallesi'nde önceki akşam düzenlenen düğün töreninde talihsiz bir olay yaşandı. Olur ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nden Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününe katılmak üzere Dağdibi Mahallesi'ne geldi.

Düğün esnasında halay başı olarak mendil sallayan ve yöresel barları oynayan Yarar, halay sonrası bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar Yarar'a ilk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapıldı. O sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarar'ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Yaşar Yarar, Erzurum'a sevk edildi. Hastanede entübe edilen Yarar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan üzücü olayın ardından Pullu çiftinin düğün töreni erken sonlandırıldı.

