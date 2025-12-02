Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği gerçekleştirildi.

Koşuyolu Parkında bulunan Özel Çocuk Yaşam Merkezinde düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Etkinlik kapsamında özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan 15 farklı atölyede hem eğitici hem eğlenceli faaliyetler yürütüldü. Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliklerde, toplumsal farkındalık ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. Program, öğrencilerin katıldığı atölyeler, ailelerin destekleyici etkinliklere dahil olması ve farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA