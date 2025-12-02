HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği gerçekleştirildi.Koşuyolu Parkında bulunan Özel Çocuk Yaşam Merkezinde düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farklıyız, Harikayız, Engel Tanımayız" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri 1

Koşuyolu Parkında bulunan Özel Çocuk Yaşam Merkezinde düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Etkinlik kapsamında özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan 15 farklı atölyede hem eğitici hem eğlenceli faaliyetler yürütüldü. Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliklerde, toplumsal farkındalık ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. Program, öğrencilerin katıldığı atölyeler, ailelerin destekleyici etkinliklere dahil olması ve farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle tamamlandı.

Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da kaçakçılık operasyonuBatman’da kaçakçılık operasyonu
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandıUyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.