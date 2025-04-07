HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da feci kaza! Kamyon 6 araca çarptı, 7 kişi yaralandı

Erzurum'da bir kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da feci kaza! Kamyon 6 araca çarptı, 7 kişi yaralandı

Ahmet Kaban idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyon, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Burada duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

AA-20250407-37562222-37562210-ERZURUMDA_KAMYON_6_ARACA_CARPTI_5_KISI_YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kaban ile Oğuzhan B, Taner B, Abdulbaki G, Ali D, Cihadhan A. ve Burak D. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandıKarabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan hakkında çarpıcı sözlerABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan hakkında çarpıcı sözler

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oyuncu Metin Yıldız'dan çarpıcı İmamoğlu paylaşımı

Oyuncu Metin Yıldız'dan çarpıcı İmamoğlu paylaşımı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Trump ile görüşen Netanyahu'dan Suriye açıklaması: "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz"

Trump ile görüşen Netanyahu'dan Suriye açıklaması: "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz"

Bakan Fidan: "İsrail'in politikası ters tepecek"

Bakan Fidan: "İsrail'in politikası ters tepecek"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.