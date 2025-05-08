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Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? Erzurum 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Erzurum 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Erzurum'da hava durumu sağanak yağışlı olacak.

Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? Erzurum 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Erzurum'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 2°C civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise 13°C civarında bekleniyor. Hava, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak gerçekleşecek. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir.

9 Mayıs Cuma günü hava durumu 3°C ile 20°C arasında değişecek. 10 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 3°C ile 21°C arasında olacak. Bu günlerde hava da orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Erzurum'un tipik Mayıs ayı iklimine uygun. Bölgedeki su kaynakları ve tarım için faydalı olabilir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar ve tarım sektöründeki çalışanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Yol koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve yol durumuna uygun hızda seyahat etmek önemlidir.

Yoğun yağışlar dönemlerinde su baskınları ve toprak kaymaları gibi doğal afet riskleri artabilir. Özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayanların olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almak, güvenliği artıracaktır.

Hava sıcaklıkları gündüzleri 20°C civarına yükselebilir. Geceleri ise 3°C civarına düşecektir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Erzurum'da 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Trafik güvenliği, doğal afet riskleri ve kişisel sağlık açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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