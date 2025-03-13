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Erzurum’da jandarma bölgesinde bir ayda 9 trafik kazası

13.03.2025 09:44
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Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Şubat ayı içinde 9 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum’da jandarma bölgesinde bir ayda 9 trafik kazası

Erzurum’da 2025 yılının Şubat ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2025 yılı Şubat ayı döneminde 9 yaralamalı kaza, 13 maddi hasarlı kazada 18 yaralı kayıtlara geçti. 2025 yılı 2 aylık dönemde ise 23 ölümlü-yaralamalı kaza, 21 maddi hasarlı ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 50 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma
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