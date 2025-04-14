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Erzurum'da kar yağışı etkili oldu! Kent beyaza büründü

Erzurum'a etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu! Kent beyaza büründü

Kentte son günlerde aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini artırdı.

Lapa lapa yağan karla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Okula giderken yağışa yakalanan 17 yaşındaki öğrenci Yakup Yağmur, AA muhabirine, yaz mevsimini özlediğini söyledi.

Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü ifade eden Yağmur, "Erzurum'a bir türlü yaz gelmedi, üşüyoruz. Nisanda kar görünce şaşırdım, beklemiyordum. Batıda millet denize girmeye başladı, biz burada montları çıkaramadık." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar
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