Erzurum’da korkutan yangın

Karayazı ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kıvılcımdan çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

Yangını fark eden ev sahibi Yunus Aydın, ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini engelledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri, olası yeniden alevlenmelere karşı olay yerinde bir süre daha nöbet tutarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yetkililer, özellikle şiddetli rüzgarın etkili olduğu dönemlerde vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır