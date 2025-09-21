Erzurum'da okey salonunda panik anları

Erzurum’da bir oyun salonunda okey oynayan gençler korkunç bir olay yaşadı.
Bir adam, elinde "sallama" tabir edilen bıçakla salona girdi.
Gençlere tehditler savurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, adamın okey masasına doğru yürüdüğü gözlemleniyor.
Önce tehditler savurdu. Ardından belinden bıçağını çıkardı.
Bıçağı masaya savurmasıyla ortamda panik başladı.
Kızlar, saldırgana engel olmak için yere yattı.
Ardından süren kargaşanın ardından adam salondan ayrıldı.
Gençler korkmuş bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalıştı.
