HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da polis ekipleri 53'ü hükümlü olmak üzere aranan 80 şüpheliyi yakaladı

Erzurum’da polis ekipleri, 53’ü hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 80 aranan şüpheliyi yakaladı.

Erzurum'da polis ekipleri 53'ü hükümlü olmak üzere aranan 80 şüpheliyi yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Aralık'ta hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, ailenin korunmasına muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 27, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 43, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 3 kişi olmak üzere toplam 80 aranan şüpheliyi yakaladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Artık ücretli olacak Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Artık ücretli olacak
BM İzleme Ekibi, Afganistan'daki güvenlik durumunu değerlendirdiBM İzleme Ekibi, Afganistan'daki güvenlik durumunu değerlendirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.