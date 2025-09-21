Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

Erzurum’da sağlık çalışanları, Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediyor. Yürüyüş 97 haftadır devam ediyor. Sağlık çalışanları, Lala Paşa Camii önünde toplandı. Buradan Yakutiye Medresesi’ne kadar yürüdüler.

Tıp fakültesi öğrencisi Muhammed Seyda Özdiyar, grup adına basın açıklaması yaptı. Açıklamada Gazze’de yaşanan açlık, susuzluk ve ilaçsızlık vurgulandı. Bu durumu birer silah olarak nitelendirdi. Bu silahların etkisi yalnızca Gazze ile sınırlı değil.

Özdiyar, bu tabloyu fiziksel yıkımın ötesinde bir ahlaki çöküş olarak tanımladı. Yaşananlar, bir halkın yok edilme girişimi olarak değerlendirildi. İnsanlığın vicdanının da sınandıği bir eşikte olunduğuna dikkat çekti. Konuşmasını dua ile sonlandırdı. Dua sonrası kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

