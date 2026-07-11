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Erzurum’da sıcaklıktan bunalan çocuklar bakın ne yaptı

Erzurum'da hava sıcaklıkları artıyor. Çocuklar bu sırada süs havuzlarına giriyor.

Erzurum’da sıcaklıktan bunalan çocuklar bakın ne yaptı

Erzurum’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarını tercih etmeye başladı.

SICAKTAN BUNALDILAR, SÜS HAVUZUNA GİRDİLER

Yakutiye ilçesi Gürcükapı mevkisinde bulunan süs havuzuna giren 3 çocuk, sıcak havadan bunalarak suya girdi.

Erzurum’da sıcaklıktan bunalan çocuklar bakın ne yaptı 1

Çocukların havuzda serinlediği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elektrik tesisatı ve kaygan zemin nedeniyle tehlike oluşturan süs havuzlarına girilmemesi yönünde sık sık uyarılar yapılmasına rağmen çocukların havuza girmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum çocuklar tehlike
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