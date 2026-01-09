HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da tefecilik operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da tefecilik operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kent merkezindeki 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İkametlerde yapılan aramada, 2 cep telefonu, aralarına gizlenmiş senetler ile borç sözleşmesi gibi 19 suç belgesi ve icra dosyalarına konu 44 senet ele geçirildi.

Ekipler operasyonda şüpheliler G.Y. ve A.E.Y'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin 1 şüphelinin ayrıca başka bir suçtan tutuklu olduğunu tespit eden ekipler, zanlının bu suçla ilgili işlemlerini cezaevinde tamamladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Eski eşi öldürüp gömdü' iddiası harekete geçirdi'Eski eşi öldürüp gömdü' iddiası harekete geçirdi
Bartın'da uyuşturucu operasyonu! 6 zanlı tutuklandıBartın'da uyuşturucu operasyonu! 6 zanlı tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tefeci Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.