Erzurum'da tefecilik operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kent merkezindeki 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İkametlerde yapılan aramada, 2 cep telefonu, aralarına gizlenmiş senetler ile borç sözleşmesi gibi 19 suç belgesi ve icra dosyalarına konu 44 senet ele geçirildi.
Ekipler operasyonda şüpheliler G.Y. ve A.E.Y'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin 1 şüphelinin ayrıca başka bir suçtan tutuklu olduğunu tespit eden ekipler, zanlının bu suçla ilgili işlemlerini cezaevinde tamamladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
