Erzurum’da ulaşıma kar engeli

Erzurum’un Erzincan, Bayburt, Kars, Artvin ve Bingöl karayollarında etkili olan yoğun kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı. Tipi şeklinde etkili olan yoğun kar yağışı görüş mesafesinin de düşmesine neden oluyor.

Kar yağışı ile birlikte Aşkale Tepe başı ve Kop geçidi, Çat ilçesi Çirişti geçidinde ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtiliyor. Karayolları ekipleri çevre yollarda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceğini belirterek, sürücüleri zincir bulundurmaları konusunda uyardı.