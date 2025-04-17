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Erzurum'da vahşet... Direksiyonda yaralı bulundu, bagajından eşinin cesedi çıktı

Erzurum'da kan donduran bir cinayet işlendi. Resmi nikahlarını kıyan ve evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Aracının direksiyonu başında elleri ve boğazı kesilerek yaralanmış halde bulunan Ali Osman Buzlak'ın (21) arabasının bagajından eşinin cesedi çıktı.

Erzurum'da vahşet... Direksiyonda yaralı bulundu, bagajından eşinin cesedi çıktı

Olay, dün gece, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak, bahçede park halindeki otomobilde, eşi Hatice Agcakale Buzlak ile tartıştı.

İddiaya göre; Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesiyle Hatice Agcakele Buzlak'ı otomobilde boğdu. Düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki şişeyi kırıp boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu.

BAGAJDA EŞİNİN CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise bagajda Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedenini buldu. Buzlak’ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

Ali Osman Buzlak'ı hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Ali Osman Buzlak ile Hatice Agcakale Buzlak'ın resmi nikahlarını kıydıkları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum’da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı öldürüp, intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Erzurum
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