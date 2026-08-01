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Erzurum Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte serin bir ortam sunacak. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında gerçekleşecek. Yaz aylarında genellikle serin ve yağışlı olan Erzurum'da, akşam saatlerinde sıcaklıklar 12°C ile 15°C arasında değişebilir. Dışarı çıkarken ceket almayı unutmayın; önümüzdeki günlerdeki hava durumunu takip etmek, planlamalarınız için önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık yaklaşık 28°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında belirlenecek. Bu durum, Erzurum'un tipik karasal iklim özelliklerini yansıtır.

Yaz aylarında Erzurum'da hava genellikle serin ve yağışlıdır. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıklar 12°C ile 15°C arasında değişebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 2 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 31°C civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar yine 31°C civarında seyredecek. 4 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 31°C dolaylarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Günlük hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

Erzurum'un serin ve değişken havasına hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun kıyafetler almanız çok önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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