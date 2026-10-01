Erzurum Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ekim 2026, Erzurum’un havası değişken. Günün erken saatlerinde gökyüzünü bulutlar kaplıyor. İlerleyen saatlerde güneşli bir hava etkisini gösteriyor. Hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar zirve yapıyor. Akşam saatlerinde soğuk rüzgârlar etkili oluyor. Sıcaklık düşerek 12 derece civarına gerileyebilir. Erzurum’un tipik bir sonbahar havası var. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek gerekiyor. Bu durum, gün içerisinde yapılacakları etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde sıkıcı bir hava durumu beklenmiyor. Hafta sonu itibarıyla havanın daha da açılması muhtemel. Güneş kendisini daha fazla gösterebilir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gece sıcaklıkları 10 derecenin altına inebilir. Dışarıda geçireceğiniz akşam saatleri için ceket almanız faydalı olacaktır. Hafif bir mont da yanınızda bulundurmanız iyi bir fikir.

Erzurum'un iklim koşulları değişken. Sonbahar ayları hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağışlı havalarda sürüş koşulları zorlaşabilir. Eğer yola çıkacaksanız dikkatli olmalısınız. Hızınızı azaltmak önemli bir önlem. Dışarıda yapılacak aktiviteler için hava durumunu kontrol etmek şart. Planlarınızı buna göre şekillendirmek faydalı olur. Yağış olasılığına karşı şemsiye almak da iyi bir düşünce.

Erzurum’da hava durumu, dışarıdaki aktiviteleri etkileyebilir. Bugün değişken bir hava durumu var. Önümüzdeki günler ise genel anlamda daha ılımandır. Hava şartlarını dikkate almak, plan yapma açısından önemlidir. Sağlığınız ve keyfiniz için buna dikkat etmelisiniz. Kış mevsimine geçerken hava dalgalanmalarına karşı temkinli olmalısınız.