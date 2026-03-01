Erzurum Hava Durumu! 01 Mart Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 1 Mart 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu oldukça soğuk. Karla karışık yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık -19 ile -6 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -19 derece civarında olacak. Karla karışık yağışlar görülecek. Öğle saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar yükselebilir. Karla karışık yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı tekrar düşecek. Sıcaklık -19 dereceye kadar gerileyecek. Karla karışık yağışlar o saatte de sürecek.

Erzurum'da bugünkü hava durumu zorlu koşullar oluşturuyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmeli. Soğuk hava ve karla karışık yağışlar nedeniyle kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez kıyafetler tercih edilmeli. Baş ve eller koruma altına alınmalı. Karla karışık yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak oldukça önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu ılımanlaşacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık -19 ile -3 derece arasında olacak. Bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. 3 Mart Salı günü sıcaklıklar -12 ile -3 derece arasında seyredecek. Yer yer güneşli bir hava sonrası bulutlanma görülecek. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar -12 ile -3 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor.

Hava durumu biraz ılımlılaşsalar da değişken olabilir. Erzurum'un dağlık ve yüksek rakımlı yapısı buna neden oluyor. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumu kontrol edilmeli. Uygun hazırlık yapmak oldukça önemlidir. Soğuk havaya karşı kalın kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hava koşullarını göz önünde bulundurmak da önemlidir.