Erzurum Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, Erzurum'da hava oldukça soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklığı -4 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın -6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 19 kilometreyi bulacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı düşürecek. Nem oranı %75 seviyelerinde. Hava basıncı 796 hPa olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:36'da, gün batımı ise 17:00'de gerçekleşecek.

Erzurum'da hava koşulları dikkat çekiyor. Bugün kar yağışlı ve soğuk bir gün yaşanacak. Hava durumu, bu şekilde tanımlanabilir.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 2 Ocak Cuma sabahında sıcaklık -14 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra bu sıcaklık aynı seviyede kalacak. 3 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık -11 dereceye düşecek. 4 Ocak Pazar günü ise -4 derecede seyredecek. Hava koşulları, genelde soğuk ve karlı olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Erzurum’da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giysiler tercih etmelidir. Su geçirmez kıyafetler kullanılmalı. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalı. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Kar ve buzlanma nedeniyle yavaş sürmekte fayda var. Lastiklerin kış koşullarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmekte fayda var. Olası elektrik kesintilerine de hazırlıklı olunmalıdır. Bu önlemler, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeye yardımcı olacaktır.