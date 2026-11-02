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Erzurum Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 02 Kasım 2026 tarihinde hava durumu serin ve rüzgarlı. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişirken, sabah serinliği hissediliyor. Öğle saatlerinde az bir artış gözlemlense de yüksek kesimlerde soğuk etkisi belirgin. Havanın bulutlanması ve kısa süreli karla karışık yağışlar bekleniyor. Bu durum, kış hazırlıkları için önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Kalın giysiler giymek, dışarıda dikkatli olmak gerekliliği artıyor.

Erzurum Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 02 Kasım 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu serin. Kış mevsiminin habercisi bu durum, sıcaklık değişimleri ile dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcaklık, 6 ile 10 derece arasında değişiyor. Erken saatlerde sabah serinliği hissediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık, biraz artış göstermekte. Yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde soğuk etkisi belirgin. Hava durumu, ilerleyen saatlerde bulutlu bir yapıya dönüşecek. Gün içinde kısa süreli karla karışık yağışlar gözlemlenebilir. Bu durum, kış hazırlıklarınızı hızlandırmak için hatırlatıcı niteliğinde.

Bugünkü hava, soğuk ve rüzgarlı. Rüzgar, 15 kilometreye kadar yükselebiliyor. Bu da, hava sıcaklığının daha da soğuk hissedilmesine neden oluyor. Kalın giysiler giymek bu hava koşulunda önemli. Dışarıda dikkatli olmak da gerekiyor. Havanın değişkenliği, hava tahminlerinin önemini bir kez daha gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık değişimleri ve rüzgar, Erzurum'un hava durumu için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında.

Önümüzdeki günlerde daha ılımlı bir hava bekleniyor. Hafta ortasında sıcaklık, 9 ila 14 derece aralığına yükselebilir. Bu, ilk kalıcı soğuk hava dalgasının etkisini azaltacak gibi görünüyor. Hafta sonuna yaklaşırken gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Zemin üzerinde don olayları yaşanabilir. Önümüzdeki hava durumu tahmini, olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olma fırsatı sunuyor.

Hava koşullarının değişken olması, vatandaşlardan önlem almayı gerektiriyor. Dışarı çıkmadan önce uygun giyinmek önemli. Kalın kıyafetleri tercih etmekte fayda var. Rüzgar seslerin taşınmasına sebep olabilir. İyi giyinmek ve dışarıda geçirilen saatlerde işleri toparlamak, olumsuz etkilerden korur. Erzurum'daki hava durumu, günlük yaşamda bazı düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Plan yaparken havanın önemi bir kez daha vurgulanmalı.

Erzurum'daki serin havalar, doğanın ve insan yaşamının bir parçası. Bugünkü hava durumu ve tahminler, kış hazırlıkları için önemli bir rehber. Soğuk havaya dikkat etmek, sağlığınızı korumanız açısından kritik.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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