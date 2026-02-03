Erzurum Hava Durumu! 03 Şubat Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu karasal iklimin tipik özelliklerini gösteriyor. Şehirde hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise 0 derecenin altında. Yani -2 ile -3 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 seviyelerine ulaşıyor. Bu durum, havanın daha soğuk ve nemli hissedilmesine yol açıyor. Rüzgar hızı ise 5 ile 6 km/saat arasında. Bu, hava koşullarını daha da soğutabilir.

Gün doğumu saati 07:20 olarak belirlenmiştir. Gün batımı ise 17:30'da gerçekleşiyor. Bu, gün ışığının sınırlı olduğunu gösteriyor. Kışın tipik kısa günlerinden birini işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum’da hava durumu daha da soğuyacak. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık -3 ile -5 derece arasında olacak. 5 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık -4 ile -6 derece olacak. Bu tarihlerde kar yağışı ihtimali yüksek. Hava daha da soğuyacak.

Soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelidir. Su geçirmeyen giysiler de önemli. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken buzlanma riski bulunmaktadır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak faydalı olacaktır. Mümkünse dışarıda geçirilen süreyi kısıtlamak en iyisidir.

Erzurum'un kış aylarındaki hava durumu genellikle soğuk geçer. Bölgenin yüksek rakımı ve karasal iklimi bu durumu etkiliyor. Kış aylarında Erzurum'a seyahat edeceklerin hava durumunu takip etmesi önemlidir. Gerekli hazırlıkları yapmak, güvenli bir seyahat için gereklidir.