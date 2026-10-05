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Erzurum Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu kış mevsiminin başlangıcını hissettiriyor. Bugün sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor ve serin hava hâkim. Ziyaretçiler, gün içinde soğuk hava ile karşılaşacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin kalın giyinmesi, serin havaya karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır. Hava durumu değişikliklerini yakından takip etmek önemli.

Erzurum Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu kış mevsiminin yaklaşımını hissettiriyor. Bugün hava soğuk ve bulutlu. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Serin iklim, ferahlığı da beraberinde getiriyor. Sabah saatlerinde hissedilen soğuk, kalın giysiler giymeye sebep oldu. Gün içinde hafif güneş ışıkları bulutların arasından süzülüyor.

Hava durumu değişkenlik gösteriyor. Erzurum'u ziyaret edenler, serin hava ile karşılaşacak. Günün ilerleyen saatlerinde havanın daha da soğuması bekleniyor. Akşamüstü ılımlı rüzgârlar, havayı daha soğuk hissettirebilir. Park ve yeşil alanlarda yürüyüş yapacakların önlem alması önemli bir durum. Sıcak bir içecek almak, serinliği gidermeye yardımcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye devam edecek. 6 Ekim'de sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında seyredecek. Haftanın ortalarında sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 10 derecenin altına inmesi öngörülüyor. Bölgedeki iklim değişiklikleri, soğuk hava kütlelerinin gelebileceğini işaret ediyor. Bu durumu takip etmek, açık alanda vakit geçirenler için önemli. Dışarıda vakit geçirenlerin kalın giysiler giymesi akıllıca olacaktır.

Erzurum'daki hava durumu sürekli değişiyor. Bugünkü ve önümüzdeki günler için tahminler, bölge halkına ipuçları sunuyor. İklimsel değişikliklere hazırlıklı olmak, soğuk günlerde avantaj sağlayacaktır. Erzurum'da hava durumu dikkatle takip edilmelidir. Yapılacak planlar, hava koşullarına göre ayarlanmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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