Erzurum Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve güneşli. Gün içinde sıcaklık 2 dereceye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklık -7 ile -17 derece arasında değişmeye devam edecek. Rüzgar hızı 12 km/s olarak ölçülürken, nem oranı %70 civarında. Soğuk hava koşulları önümüzdeki günlerde de sürecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Erzurum Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe, Erzurum'da hava durumu soğuk ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar -7 ile -17 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 12 km/s olacak. Nem oranı %70 civarında.

Erzurum'un yüksek rakımlı ve karasal iklimi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu soğuk hava koşulları bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olmasından ötürü dikkatli olunması lazım.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk olacak. 6 Mart Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile -7 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi bulutlu bir hava etkin olacak. Bu gün sıcaklıklar -4 ile -8 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar -2 ile -12 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde buzlanmalara dikkat edilmelidir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunabilir. Dağlık alanlarda yürüyüş yaparken tedbirli olunmalıdır. Rüzgar hızı ve yüksek nem oranı düşünüldüğünde uygun giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak sağlık açısından faydalıdır.

Erzurum'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecektir. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerekir. Gereken önlemleri almak önemlidir.

