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Erzurum Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak ve sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıklarının 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 27-28 dereceye yükselecek. Ancak, 9 Ağustos Pazar günü, bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yaz aylarında yaşanan bu hava durumu, hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Erzurum Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un yaz koşullarına uygundur. Gündüzleri 25-28 derece, geceleri ise 10-14 derece arasında değişir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Sıcaklık 27-28 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü bölgede bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un yaz aylarında görülen yağışlı hava koşullarını işaret ediyor.

Hava koşullarında gündüzleri sıcak ve güneşli, geceleri ise serin hava bekleniyor. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serin havaya karşı ceket almanız faydalı olacaktır. 9 Ağustos Pazar günkü yağışlı hava için şemsiye almayı unutmayın.

Erzurum'da bugünkü hava durumu kısmen güneşli ve 25 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları 27-28 derece civarında seyredecek. 9 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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