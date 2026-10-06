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Erzurum Hava Durumu! 06 Ekim Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, değişken bir görünüm sergiliyor. Bugün sabah güneşli bir hava etkili. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkacak. Ancak akşam saatlerinde düşüş yaşanacak. Yer yer bulutluluk ve serin rüzgârlar hissedilecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu dengesiz geçecek. Çarşamba gününde sıcaklık 19-22 derece arası değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun zaman dilimleri seçilmelidir.

Erzurum Hava Durumu! 06 Ekim Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Erzurum'da 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken bir görünüm sergiliyor. Şehir, Ekim ayının tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Bugün sabah, güneşli bir hava var. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecek. Yer yer bulutluluk yaşanması bekleniyor. Mevsim geçişlerinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Sabahın sakinliği, öğle saatlerinde sıcak bir hava sağlıyor. Ancak akşamüstü serin rüzgârlar hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Geceleri termometre 10 dereceye kadar düşebilir. Dışarıda kalanların kalın giysiler tercih etmeleri önerilir. Soğuk algınlığına karşı vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Sağlık sorunlarından korunmak için bu hususa dikkat etmek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça dalgalı olabilir. Çarşamba gününde sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Bu günde ara ara bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinde hava daha bulutlu olacak. Bu günler, hafif yağışlı geçmesi bekleniyor. Doğa severler için güzel manzaralar sunabilir. Açık hava etkinliklerinizi gündüz saatlerine kaydırmak faydalı olabilir.

Havanın değişkenlik göstermesi, Erzurum'un mevsim geçişlerine özgü bir durum. Gün içerisinde hava durumu raporlarını takip etmek önemli. Çantalarınızda bir yağmurluk ya da hafif yağı önleyici kıyafet bulundurmak iyi bir fikirdir. Ani hava değişikliklerinden etkilenmemek için hazırlıklı olmakta fayda var.

6 Ekim 2026'da hava durumu, sabah güneşli başlayacak. Akşam saatlerine yaklaştıkça serinleyecek. Kendinizi doğru giyinerek hazırlamak önemlidir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak, havanın değişkenliğinden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar. Önümüzdeki günlerde ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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