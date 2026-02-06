Erzurum Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise 0 ile -3 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık -10 ile -3 derece arasında olacak. Nem oranı %55. Rüzgar hızı saatte 11 kilometre. Gün doğumu saati 07:18. Gün batımı saati ise 17:39.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise -2 ile -3 derece arasında seyredecek. 8 Şubat Pazar günü gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde -3 ile -5 derece arasında olacak. 9 Şubat Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise -7 ile -8 derece olacak.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Termal içlikler de kullanmalısınız. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolda yürürken kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Araç kullanırken lastikleri kış koşullarına uygun hale getirin. Hız limitlerine uyarak güvenli sürüş sağlayın. Evde pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olun.

Erzurum'un kış aylarında tipik olarak soğuk ve karla karışık yağmurlu bir iklimi vardır. Bu nedenle kış aylarında gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından kritik öneme sahiptir. Günlük yaşamınızı daha rahat sürdürmek için gereken tedbirleri almalısınız.