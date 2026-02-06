HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu bir seyir izliyor. Sıcaklık gündüz 0 ile 1 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde -3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar iniyor. Bu sırada nem oranı %55 ve rüzgar hızı saatte 11 kilometre olarak ölçülüyor. Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek, soğuk havada kalın giyinmek ve güvenlik önlemlerini almak önemli.

Erzurum Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise 0 ile -3 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık -10 ile -3 derece arasında olacak. Nem oranı %55. Rüzgar hızı saatte 11 kilometre. Gün doğumu saati 07:18. Gün batımı saati ise 17:39.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise -2 ile -3 derece arasında seyredecek. 8 Şubat Pazar günü gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde -3 ile -5 derece arasında olacak. 9 Şubat Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise -7 ile -8 derece olacak.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Termal içlikler de kullanmalısınız. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolda yürürken kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Araç kullanırken lastikleri kış koşullarına uygun hale getirin. Hız limitlerine uyarak güvenli sürüş sağlayın. Evde pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olun.

Erzurum'un kış aylarında tipik olarak soğuk ve karla karışık yağmurlu bir iklimi vardır. Bu nedenle kış aylarında gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından kritik öneme sahiptir. Günlük yaşamınızı daha rahat sürdürmek için gereken tedbirleri almalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT’ten İstanbul’da MOSSAD operasyonu: 2 kişi yakalandıMİT’ten İstanbul’da MOSSAD operasyonu: 2 kişi yakalandı
Saat 04.17'de 11 ilde sessiz anma! 65 saniye boyunca hayat durduSaat 04.17'de 11 ilde sessiz anma! 65 saniye boyunca hayat durdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.