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Erzurum Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 6 Temmuz 2026'da değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında olmasının yanı sıra gece 10 ile 12 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgarın hızı 2 ile 4 km/saat arasında değişirken, genellikle kuzeyden esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor.

Erzurum Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 6 Temmuz Pazartesi 2026. Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 19 - 22 derece arasında olacaktır. Gece ise sıcaklık 10 - 12 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 2 - 4 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle kuzey yönünden esecek.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için özellikle bu geçerli. Yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir. Sürüş koşulları bozulabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Şemsiye veya yağmurluk almak da koruyucu bir önlem olacaktır. Trafikte seyahat ederken hız limitlerine uymak gerekmektedir. Mesafeyi korumak, güvenliği artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişken kalacaktır. 7 Temmuz Salı günü, bazı bölgelerde gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21 - 23 derece, gece ise 10 - 12 derece arasında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü, yer yer sağanak yağışlar devam edebilir. Sıcaklık gündüz 20 - 22 derece, gece ise 8 - 10 derece olacaktır. 9 Temmuz Perşembe günü, hava daha sıcak ve çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23 - 25 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 8 - 10 derece olacak.

Hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri için yağışlı günlerde kapalı alanları tercih etmek iyi bir fikir olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini de unutmamalısınız. Yanınıza uygun kıyafetler almakta yarar var.

Hava durumu 6 Temmuz Pazartesi günü ve sonraki günlerde değişken olacak. Yağışlı ve gök gürültülü günlerde gerekli önlemleri almak önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken güvenliğiniz için dikkatli olmanız gerekecek. Bu, daha konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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