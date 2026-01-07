Erzurum Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba, Erzurum'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Gece ise sıcaklık -14 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın hızı 3 km/saat civarında olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %68 seviyelerine ulaşacak. Bu koşullar altında Erzurum'daki hava durumu soğuk ve güneşli olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. 9 Ocak Cuma günü kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklığı 0 derece, gece ise -9 derece olacak. 10 Ocak Cumartesi günü alçak bulutlar ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı -2 derece, gece ise -14 dereceye kadar düşecek.

Bu soğuk hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gereklidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de aynı şekilde dikkat gösterilmelidir. Elektronik cihazların bataryaları soğuk hava nedeniyle hızla tükenebilir. Yedek batarya veya şarj cihazı bulundurmak akıllıca olacaktır. Soğuk havanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için ek önlemler alınması önerilmektedir.