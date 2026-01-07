HABER

Erzurum Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 7 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklık -3 derece, gece ise -14 dereceye kadar düşecek. Rüzgar güneyden esecek ve nem oranı %68 seviyelerine ulaşacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. 8 Ocak'ta 0 derece, 9 Ocak’ta kar yağışı öngörülüyor. Soğuk hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riski taşıyor. Kalın giyinmek ve dikkatli olmak önem arz ediyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba, Erzurum'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Gece ise sıcaklık -14 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın hızı 3 km/saat civarında olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %68 seviyelerine ulaşacak. Bu koşullar altında Erzurum'daki hava durumu soğuk ve güneşli olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. 9 Ocak Cuma günü kar yağışı geçişleri bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklığı 0 derece, gece ise -9 derece olacak. 10 Ocak Cumartesi günü alçak bulutlar ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı -2 derece, gece ise -14 dereceye kadar düşecek.

Bu soğuk hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gereklidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de aynı şekilde dikkat gösterilmelidir. Elektronik cihazların bataryaları soğuk hava nedeniyle hızla tükenebilir. Yedek batarya veya şarj cihazı bulundurmak akıllıca olacaktır. Soğuk havanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için ek önlemler alınması önerilmektedir.

