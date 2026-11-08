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Erzurum Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 08 Kasım 2026 gününde hava durumu hafif serin ve değişken olarak tanımlanıyor. Güneşli bulutlu havanın ardından sıcaklıklar 10 dereceye kadar geriliyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde soğuk hissediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşüşü bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimalleri ve sıcaklık dalgalanmaları söz konusu. Dışarı çıkacaklar, kalın giyinmeli ve uygun ayakkabı seçimine önem vermelidir.

Erzurum Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Erzurum'da 08 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu hafif serin ve değişken. Kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Şu an hava, güneşin zaman zaman bulutların ardında kaybolması ile yaklaşık 10 derece. Dışarı çıkmayı planlayanlar kalın giyinmeli. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuk rüzgar, üşümeye sebep olabilir. Sıcak tutan kıyafetler, eldivenler ve bereler de önemli.

Bugünkü hava hem güneşli hem de bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında olacak. Fakat akşam saatlerinde tekrar soğumaya başlayacak. Bu nedenle akşam planlarınız varsa hazırlıklı olmalısınız. Erzurum'un iklimi, akşam saatlerinde kat kat giyinmeyi gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. Salı günü yer yer yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler için şemsiyeyi unutmamak önemli. Yağışlardan sonra hava ısınacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında değişecek. Kıyafetlerinizi seçerken bu değişkenliğe dikkat etmelisiniz.

Hava koşullarına göre önlemler almak önemli. Yağışlı günler, sokakta kayma ve düşmelere neden olabilir. Bu yüzden dikkatli yürümek gerekiyor. Uygun ayakkabılar tercih etmek doğru bir davranıştır. Özellikle erken saatlerde ve akşam sokağa çıkacaklar, sıcak tutan kıyafet seçimine önem vermeli. Soğuk havalarda üşütmeden kaçınmak sağlığınız için hayati.

Erzurum'daki hava durumu, kış dönemi için alışılmışın dışında. Gün içerisinde değişken sıcaklık aralıkları ve yağış olasılıkları plan yaparken dikkate alınmalı. Havalar her zaman kesin değildir. Bu yüzden hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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