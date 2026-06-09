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Erzurum Hava Durumu! 09 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 7 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Kısmen güneşli olan günde, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava durumu nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak önemli. Sıcaklık dalgalanmalarına karşı kat kat giyinmek de faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 09 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu değişken. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yaklaşabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşüyor. Hava genellikle kısmen güneşli. Öğleden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı 18 km/s civarında. Nem oranı %67 seviyelerinde olacak.

Erzurum'da bugünkü hava durumu, yağışlı koşullara hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemli. Bu, sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklılığınızı artırır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişken olacak. 10 Haziran Çarşamba, sıcaklık 18 ile 19 derece arasında olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklığı 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. 12 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığı 21 ile 22 derece olacak. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almak, konforunuzu artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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