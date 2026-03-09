Erzurum Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 9 Mart 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında. Gece sıcaklığı ise -15 derece civarına düşecek. Erzurum'da hava durumu soğuk ve kış koşullarına uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü hava parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları -6 derece, gece ise -17 derece olacak. 11 Mart Çarşamba günü hava kapalı. Gündüz sıcaklıkları -4 derece, gece -14 derece civarına düşecek. 12 Mart Perşembe günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -6 derece, gece ise -18 derece olacak.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Buzlanma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Karla karışık yağmur ve kar yağışı gibi şartlar için hazırlıklı olmak gereklidir. Ulaşımda aksamaları önlemek için tedbir almak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Erzurum'da 9 Mart Pazartesi ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınız ve güvenliğiniz açısından gereklidir.