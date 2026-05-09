Erzurum Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mayıs 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece ise hava serinleyecek. Sıcaklık 1 ile 4 derece arasında seyredecek. Bu güzel havada Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Mayıs Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 ile 16 derece civarında olacak. 11 ve 12 Mayıs Pazartesi ile Salı günleri sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu günlerde hava sıcaklığı 17 ile 18 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da iyi bir tercih olabilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Gerektiğinde katları çıkarıp giyerek bu durumu yönetebilirsiniz.

Erzurum'un bu dönemdeki hava durumu, şehri ziyaret etmek isteyenler için uygun fırsatlar sunuyor. Hem açık hava etkinlikleri hem de kapalı mekanlarda vakit geçirmek için güzel bir zaman var. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak Erzurum'un sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.