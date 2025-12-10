HABER

Erzurum Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 10 Aralık 2025'te hava durumu bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 3°C civarında olacakken, gece -9°C'ye düşmesi öngörülüyor. Kış aylarının tipik koşullarını yansıtan bu durum, yerel halkın ve ziyaretçilerin uygun giyim seçimini önemli kılıyor. Önümüzdeki günlerde ise hafif kar yağışı ve değişen hava koşulları gündemde olacak.

Ufuk Dağ

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklıkları 3°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise -9°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un tipik kış koşullarını yansıtıyor.

Erzurum'daki hava durumu, kış aylarında sıkça karşılaşılan soğuk ve değişken koşulları gösteriyor. Yerel halkın ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun giyinmesi önemli. Hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde, Erzurum'daki hava durumu şöyle olacak. 11 Aralık Perşembe hafif kar yağışı bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü az bulutlu ve güneşli olacak. 13 Aralık Cumartesi ise bulutlu ve güneşli tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 1°C ile 3°C arasında değişecek. Gece ise -7°C ile -9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının soğuk ve değişken olacağı tahmin ediliyor. Yerel halkın ve ziyaretçilerin uygun giyinmeleri ve hazırlıklı olmaları gerekli.

Erzurum'da hava durumu genellikle kış aylarında soğuk oluyor. Karasal iklim özellikleri dikkat çekiyor. Bu nedenle, yerel halkın ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun giyinmeleri ve hazırlıklı olmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
