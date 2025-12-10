Erzurum Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklıkları 3°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise -9°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un tipik kış koşullarını yansıtıyor.

Erzurum'daki hava durumu, kış aylarında sıkça karşılaşılan soğuk ve değişken koşulları gösteriyor. Yerel halkın ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun giyinmesi önemli. Hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde, Erzurum'daki hava durumu şöyle olacak. 11 Aralık Perşembe hafif kar yağışı bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü az bulutlu ve güneşli olacak. 13 Aralık Cumartesi ise bulutlu ve güneşli tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 1°C ile 3°C arasında değişecek. Gece ise -7°C ile -9°C arasında seyredecek.

