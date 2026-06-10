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Erzurum Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 10 Haziran 2026 tarihinde gök gürültülü sağanak yağışlarla başlayacak. Sıcaklık, sabah saatlerinde 15 derece hissedilirken, öğle saatlerinde 20 dereceye yükselecek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık yine 15-16 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden eserek, saatte 8-12 kilometre hızla ilerleyecek. Takip eden günlerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için hava tahminlerine dikkat edilmesi öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da hava durumu, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 15 derece civarında hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 19-20 dereceye yükselecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlar devam edecek. Sıcaklık 15-16 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 11-12 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Rüzgar, doğu yönünden saatte 8-12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %68 seviyesinde olacak. Öğle saatlerinde nem oranı %54'e düşecek. Akşam saatlerinde %70 olacak. Gece saatlerinde ise %81 oranına yükselebilir.

Erzurum'da hava durumu, önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 11 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Sıcaklığın 22 derece civarında olması beklentisi var. 12 Haziran Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık bu gün 21 derece civarında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık yine 21 derece civarında kalacak.

Bu süreçte özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar güncel hava tahminlerini takip etmelidir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek önerilir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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