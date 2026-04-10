Erzurum Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu, 10 Nisan 2026 itibarıyla soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 5 derece, gece ise -3 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde gündüzler 3 derece civarında kalacak. Muhtemel sağanak yağışlar ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Soğuk hava koşullarına karşı kalın giyinmek, su geçirmez ayakkabılar giymek ve dikkatli olmak önem taşıyor. Araç kullanırken yavaş gitmek hayati bir önlem.

Simay Özmen

Bugün, 10 Nisan 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava durumu soğuk. Karasal iklimin tipik özellikleri gözlemleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Gece ise -3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu dönemde genellikle düşük sıcaklıklar yaşanıyor. Ayrıca artan yağış miktarı da dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek.

11 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı yine 3 derece civarında olacak. Bunun yanı sıra karla karışık yağmur ihtimali de var. 13 Nisan Pazartesi günü ise sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı öngörülüyor.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar tercih ediniz. Karla kaplı zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yavaş sürmek gerekiyor. Bu önlemlerle Erzurum'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

