HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 11 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olarak dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 3 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de soğuk hava etkisini sürdürecek. Vatandaşların hipotermi ve donma riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Kalın giyinmek, sıcak içecekler tüketmek ve kapalı alanlarda zaman geçirmek bu zorlu hava koşullarında hayati önem taşıyor. Kış lastikleri ile araçların donatılması ve sürüş hızının azaltılması da gereken önlemler arasında.

Erzurum Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe. Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Bu, Erzurum'daki bugünkü hava durumu hakkında bir cevap veriyor: soğuk ve kapalı.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 4 derece arasında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklıklarının 1 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. Genel olarak, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hipotermi ve donma riski ile karşılaşabilir. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Baş ve elleri korumak önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de tavsiye edilir. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Buzlanma ve don olayları nedeniyle yolda kayma riski artar. Araçların kış lastikleriyle donatılması şarttır. Sürüş hızının azaltılması da önem taşır. Bu önlemler, güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”
Enver Aysever gözaltına alındı! 'Hasan İmamoğlu' detayıEnver Aysever gözaltına alındı! 'Hasan İmamoğlu' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.