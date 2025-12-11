Erzurum Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe. Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Bu, Erzurum'daki bugünkü hava durumu hakkında bir cevap veriyor: soğuk ve kapalı.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 2 ile 4 derece arasında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklıklarının 1 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. Genel olarak, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hipotermi ve donma riski ile karşılaşabilir. Kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Baş ve elleri korumak önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de tavsiye edilir. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Buzlanma ve don olayları nedeniyle yolda kayma riski artar. Araçların kış lastikleriyle donatılması şarttır. Sürüş hızının azaltılması da önem taşır. Bu önlemler, güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.