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Erzurum Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 11 Ekim 2026 Pazar günü serin ve keyifli bir hava durumu bekleniyor. Sabah serinliği gün boyunca hafif bulutlu bir gökyüzü ile birleşiyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkarken, akşamları ise 15 dereceye düşüyor. Merak edenler için, bu gün kalın kıyafetlerle dışarı çıkmak akıllıca. Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak; ancak perşembe ve cuma günleri için hafif yağış ihtimali mevcut. Plan yaparken dikkatli olunmalı.

Erzurum Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Erzurum hava durumu, 11 Ekim 2026 Pazar günü için ilginç bir tablo sunuyor. Hava genelde serin ama keyifli. Güne sabah serinliğiyle başlıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına çıkıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşüyor. Gün boyunca hafif bulutlu bir gökyüzü hakim. Zaman zaman güneş kendini gösteriyor. Hava daha aydınlık hale geliyor. Bugünkü hava merak edenler için, sabah saatlerinde kalın giyinmekte fayda var. Sıcaklık, beklenmeyen bir düşüş yaşatabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu umut verici. 12 Ekim’de hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Yine güneşli bir gün geçireceğiz. Ancak perşembe ve cuma günleri için hava durumu değişim gösterecek. Özellikle cuma günü, hafif bir yağış olabilir. Bu, açık hava planları olanlar için önemli. Plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızı öneririm.

Erzurum'da mevsim geçişleri hissedilir. Bu dönemde alacağınız küçük önlemler yaşamınızı konforlu hale getirebilir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek alışkanlık olmalı. Ani hava değişimlerinden etkilenmemek için önemlidir. Gün içinde değişken sıcaklıklar için kat kat giyinmek faydalı. Hem soğuktan hem de ani sıcaklıktan korunmanıza yardımcı olur. Dışarıda olmayı planlıyorsanız, bulutlu havayı göz önünde bulundurun. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var.

Genel olarak Erzurum, bu Ekim günü serin ve canlı bir hava sunuyor. Gündüzleri güneşin keyfini çıkartabilirsiniz. Akşamları üşümeden hoş vakit geçirebilirsiniz. Bugünkü hava sorusunun cevabı, makul sıcaklıkla dışarıda vakit geçirmeye olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde minimal yağışlar ve sıcak günler devam edecek. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeniz mümkün!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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