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Erzurum Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 11 Kasım 2026 hava durumu kış mevsiminin etkilerini hissettiriyor. Bugün sıcaklık 19 derece civarında ölçülüyor ve ortalama sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişiyor. Parçalı bulutlu gökyüzü, gün ilerledikçe güneşin çıkmasıyla keyifli hale geliyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Düşük sıcaklıklar için kalın giysiler tercih edilmeli. Yüksek rakımlarda ani değişikliklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Erzurum Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 11 Kasım 2026 tarihinde hava durumu kış mevsiminin etkilerini hissettiriyor. Bugün sıcaklık 19 derece civarında ölçülüyor. Ortalama sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişiyor. Bazı bölgelerde daha soğuk hissedilebilir. Şehrin yüksek rakımı ve karasal iklimi bu durumu etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde hava serin olabilir.

Bu sabah yapılan tahminlere göre, gökyüzü parçalı bulutlu. Gün ilerledikçe bulutların yerini güneş alacak. Bu durum, havayı daha keyifli hale getirecek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarı çıkacaklar kalın giysiler tercih etmelidir. Yüksek rakımlı bölgelerde, aniden değişen hava şartlarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu, sıcaklıkların 15 ile 20 derece arasında kalacağı yönünde. Bu süreçte, yer yer hafif yağışlı günler olabilir. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların biraz daha düşmesi muhtemeldir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk hissedilecek. Kat kat giyinmek ve hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

Erzurum'da havanın değişkenlik göstermesi önlemler almayı gerektiriyor. Ani soğuma durumlarına karşı dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarlı havalarda daha kalın giysi tercih edilmelidir. Yüksek rakımlarda yürüyüş yapacaklar, hava şartlarını göz önünde bulundurmalı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirli olunmalıdır. Bu şekilde keyifli bir gün geçirilebilir.

Erzurum hava durumu bugün tatminkar bir sıcaklık sunuyor. Ancak önümüzdeki günler için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hava şartlarının anlık değişimi, uygun giyinmeyi gerektiriyor. Hazırlıklı olmak her zaman en iyi seçenektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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