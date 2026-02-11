Erzurum Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı. Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba. Gün boyunca sıcaklığın -5 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -14 derece civarında olacak. Bu nedenle, hava oldukça soğuk ve karlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklığın -9 ile -1 derece arasında olması tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı -2 ile 5 derece aralığında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık -3 ile 6 derece arasında ölçülmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları soğuk ve karlı olacak.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymelidir. Kar ve buzlanma nedeniyle kayma riski artmaktadır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli gitmek gereklidir. Bu, karlı ve buzlu yollarda güvenliği artırır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Ayrıca, su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde, Erzurum'daki soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.